Крушельницкий: Винил себя, что российской команде не дали пройтись под своим флагом на закрытии Олимпиады

Керлингист Александр Крушельницкий рассказал о своих эмоциях в связи с допинговым скандалом, в который он угодил на Олимпиаде в Пхенчхане.

«Эта ситуация стала для нас удивлением и большим шоком. Мы будем тренироваться и доказывать, что это была нелепая случайность. Даже никак не могу объяснить, как это вообще произошло. Постараемся полностью реабилитироваться. Когда мне сказали о том, что у меня нашли мельдоний, испытал шок. Подумал сначала, что это шутка. Никакие запрещенные препараты я, конечно, не принимал. Чувствовал ли я какую-то личную ответственность за то, что России запретили пройтись под своим флагом на закрытии Олимпиады? Да, отчасти я действительно винил себя в этом», – заявил Крушельницкий 1 марта на пресс-конференции в Петербурге.

Напомним, 26 февраля Спортивный арбитражный суд (CAS) опубликовал мотивировочную часть по делу о положительной допинг-пробе российского керлингиста Александра Крушельницкого. Согласно данным CAS, концентрация мельдония в организме спортсмена была в девять раз выше, чем у дисквалифицированной ранее на 15 месяцев Марии Шараповой.