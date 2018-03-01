У патриарха появился «неформальный» Instagram, в нем показали предстоятеля «за кадром»

В Instagram появился аккаунт «День патриарха», там обещают публиковать «неожиданные, неформальные моменты ежедневного служения» предстоятеля Русской православной церкви.

Об этом 1 марта сообщил в своем Facebook руководитель пресс-службы патриарха Московского и всея Руси Кирилла Александр Волков. Он уточнил, что многие фотографии и видео не попадают в альбомы на официальном сайте, они будут появляться в Instagram. Пока в новом аккаунте две записи: первая — просто фотография патриарха; вторая — видео, на котором у патриарха берут интервью болгарские журналисты. Предстоятеля РПЦ показывают «за кадром». Правда, никакого «неформального общения» увидеть не удастся — это просто съемка интервью «со стороны», в конце которой Кирилл благодарит журналистов.

Напомним, пресс-служба патриарха уже ведет один аккаунт в Instagram — в нем публикуют только официальные фотографии.