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01.03.2018 12:52

В пос. Новоселье открылась новая водонасосная станция и газовая котельная

В пос. Новоселье открылась новая водонасосная станция и газовая котельная
УК «Новоселье»

Вложения в реконструкцию открывшейся насосной станции составили более 130 млн рублей. Затраты на модернизацию газовой котельной составили более 51 млн рублей. Это средства инвесторов, которые осуществляют застройку поселка Новоселье в рамках проекта КОТ «Новоселье: Городские кварталы».

В ходе реконструкции жилищно-коммунальных объектов было демонтировано старое здание насосной станции и два старых накопительных резервуара. Вместо старых, не способных обеспечить необходимый запас воды для для нужд на перспективу, были установлены новые подземные емкости, общим объемом по 5 000 кубических метров каждый. Обновленная станция предусматривает возможность покрыть потребность в водоснабжении быстро растущего поселка Новоселье (в объеме до 20 000 метров кубических в сутки). 

Также за счет инвесторов была произведена замена двух паровых котлов ДКВр 10/13 на два водогрейных котла мощностью по 6 МВт каждый, а также перевод третьего парового котла ДКВр10/13 в водогрейный режим, демонтаж паропроводов, замена действующего на тот момент насосного, теплообменного оборудования, монтаж новой дымовой трубы с отдельными газоходами для каждого котла.

ЖК «Новоселье: Городские кварталы» - застройщик ООО "Управляющая компания "Новоселье", проектная декларация на сайте n-gk.ru/about-the-project/documents/

Справка о компании УК «Новоселье»


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01.03.2018 12:52

В пос. Новоселье открылась новая водонасосная станция и газовая котельная

Вложения в реконструкцию открывшейся насосной станции составили более 130 млн рублей. Затраты на модернизацию газовой котельной составили более 51 млн рублей. Это средства инвесторов, которые осуществляют застройку поселка Новоселье в рамках проекта КОТ “Новоселье: Городские кварталы”
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