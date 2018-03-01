Путин приказал вернуть больницы селам

Владимир Путин раскритиковал ликвидацию медучреждений в малых населенных пунктах и приказал вернуть медицину в села. В послании Федсобранию 1 марта президент назвал абсолютно недопустимой ситуацию с закрытием сельских больниц.

«Административными преобразованиями явно увлеклись, – подчеркнул он. – Оставили людей без помощи. Дают совет: езжайте в город и там лечитесь. Недопустимо».

Президент отметил, что «о людях забыли», и приказал уже с этого года восстановить доступность первичного звена здравоохранения. В местностях с населением от 100 до 2000 человек – создать фельдшерско-акушерские пункты и врачебные лаборатории, а с населением менее 100 – обслуживать с помощью мобильных медкомплексов на основе автомобилей с повышенной проходимостью.