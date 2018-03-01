Путин приказал вернуть больницы селам
Владимир Путин раскритиковал ликвидацию медучреждений в малых населенных пунктах и приказал вернуть медицину в села. В послании Федсобранию 1 марта президент назвал абсолютно недопустимой ситуацию с закрытием сельских больниц.
«Административными преобразованиями явно увлеклись, – подчеркнул он. – Оставили людей без помощи. Дают совет: езжайте в город и там лечитесь. Недопустимо».
Президент отметил, что «о людях забыли», и приказал уже с этого года восстановить доступность первичного звена здравоохранения. В местностях с населением от 100 до 2000 человек – создать фельдшерско-акушерские пункты и врачебные лаборатории, а с населением менее 100 – обслуживать с помощью мобильных медкомплексов на основе автомобилей с повышенной проходимостью.
Справка:
С посланием к Федеральному собранию Владимир Путин выступит за две недели до выборов президента РФ. Избирательная кампания внесла коррективы в ежегодное протокольное мероприятие. Сначала его перенесли с декабря на март, а потом изменили и место проведения — отказались от привычного Георгиевского зала Кремля и перешли в Большой Манеж. По данным СМИ, Путин не будет рассказывать о планах на ближайший год (как это происходит обычно), а «охватит весь шестилетний период». Пресс-секретарь президента не стал отрицать, что послание будет совпадать с программой кандидата Путина. Ранее сообщалось, что ожидается расширенный список слушателей, кроме членов Совета Федерации в него войдут депутаты Госдумы, представители регионов. По задумке администрации президента, это подчеркнёт иной характер послания, ко всему гражданскому обществу, а не только к «пиджакам».