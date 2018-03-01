Почему Грудинин ушел с дебатов и когда вернется. У него на это пять причин

Кандидат в президенты Павел Грудинин ушел из студии Первого канала, заявив, что это не дебаты, а балаган, и он больше не будет в них участвовать. Правда, перед уходом ставленник КПРФ использовал все положенные ему шесть минут эфирного времени.

«Фонтанка» объясняет, почему на самом деле Грудинин ушел с дебатов, кого он в этом обвинил и как скоро вернется.

Как он объяснил свой уход? Причин пять.

1. Плагиат. Другие кандидаты прочитали его предвыборную программу и «растащили ее на свои тезисы».

2. Схема не та. Грудинин хотел во время дебатов спорить со своими соперниками. Но схема дебатов, согласованная ЦИК и утвержденная Первым каналом, не допускает такой возможности.

Эта схема выглядит так: вступительное слово кандидатов — по две минуты на человека, ответ на один вопрос ведущего Анатолия Кузичева — по две минуты и пять секунд, заключительное слово кандидатов — по две минуты. Тема была заявлена как «экономическая и финансовая политика».

Грудинин ушел только после того, как подошла очередь для его «заключительного слова».

3. Тайм-менеджмент. Говорить разрешили всего шесть минут, а стоять в студии пришлось час. Зачем – «необъяснимо никому».

4. Кто виноват. Павел Грудинин перед уходом назвал виноватых в превращении дебатов в «балаган». Причем его соперников по предвыборной гонке в этом списке не оказалось. В уходе кандидата от КПРФ виноваты:

руководство Первого канала, которое организовало вместо дебатов «интервью»;

Центризбирком, который, как и центральные федеральные каналы, по версии Грудинина не хочет, «чтобы кандидаты спорили один на один»;

ведущий Анатолий Кузичев, который, задавая свои вопросы, «фальсифицирует статистические данные»;

правительство Российской Федерации, которое «давно должно выгнано быть президентом».

5. Все можно исправить. Павел Грудинин ушел, но дал понять, это только до тех пор, пока его требование разрешить спор между кандидатами не будет исполнено. Еще до покинутого им эфира он написал письмо руководству Первого канала, в котором предложил изменить схему дебатов так, чтобы кандидаты могли спорить друг с другом. Но ответа не получил.

После дебатов Павел Грудинин бросил вызов Владимиру Путину — он в своем Инстаграме предложил действующему президенту провести «настоящие дебаты» с хештегом #путинвыходи.

Позже руководитель штаба Собчак Тимур Валеев заявил, что сразу после записи эфира, покинутого Грудининым, между ним, Ксенией Собчак и Владимиром Жириновским была заключена договоренность вступать в споры друг с другом, хотя официальный регламент дебатов этого не предусматривает. Это как минимум означает, что в очередном выпуске дебатов мы все же увидим кандидата от КПРФ.