Президент предрёк повсеместный Интернет к 2024 году

В ближайшие шесть лет жители даже отдалённых деревень в России смогут выходить в онлайн. Через сеть спутников будет обеспечен «всероссийский» доступ в Интернет. Об этом заявил президент Владимир Путин во время послания к Федеральному собранию 1 марта.

«К 2024 году мы обеспечим практически повсеместный быстрый доступ в Интернет», — пообещал он.

Глава государства подчеркнул, что хранение, обработка и использование больших данных должны обеспечить беспилотные перевозки и цифровизацию инфраструктуры.