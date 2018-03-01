Президент предрёк повсеместный Интернет к 2024 году
В ближайшие шесть лет жители даже отдалённых деревень в России смогут выходить в онлайн. Через сеть спутников будет обеспечен «всероссийский» доступ в Интернет. Об этом заявил президент Владимир Путин во время послания к Федеральному собранию 1 марта.
«К 2024 году мы обеспечим практически повсеместный быстрый доступ в Интернет», — пообещал он.
Глава государства подчеркнул, что хранение, обработка и использование больших данных должны обеспечить беспилотные перевозки и цифровизацию инфраструктуры.
Справка:
С посланием к Федеральному собранию Владимир Путин выступит за две недели до выборов президента РФ. Избирательная кампания внесла коррективы в ежегодное протокольное мероприятие. Сначала его перенесли с декабря на март, а потом изменили и место проведения — отказались от привычного Георгиевского зала Кремля и перешли в Большой Манеж. По данным СМИ, Путин не будет рассказывать о планах на ближайший год (как это происходит обычно), а «охватит весь шестилетний период». Пресс-секретарь президента не стал отрицать, что послание будет совпадать с программой кандидата Путина. Ранее сообщалось, что ожидается расширенный список слушателей, кроме членов Совета Федерации в него войдут депутаты Госдумы, представители регионов. По задумке администрации президента, это подчеркнёт иной характер послания, ко всему гражданскому обществу, а не только к «пиджакам».