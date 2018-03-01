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01.03.2018 12:14

«КВС» объявляет старт продаж во 2 этапе 2 очереди микрорайона «Ясно.Янино»

«КВС» объявляет старт продаж во 2 этапе 2 очереди микрорайона «Ясно.Янино»
ГК «КВС»

1 марта компания «КВС» открывает продажи квартир с полной чистовой отделкой во втором этапе второй очереди жилого комплекса.

Яркие и гармоничные с точки зрения архитектуры 8-этажные дома расположены во Всеволожском районе Петербурга. Всего будет возведено 4 жилых комплекса на 604 квартиры. Во втором этапе второй очереди ЖК «Ясно.Янино» представлены студии, 1-, 2-, 3- комнатные квартиры, площадью от 25 до 83,5 кв. м. Проектом предусмотрен широкий спектр планировок, позволяющих реализовать интерьерные решения с учетом интересов всех членов семьи.

В местах общего пользования выполнена авторская отделка и установлены современные немецкие лифты STEIMBERG. Предусмотрены пандусы и подъемники в каждой входной группе.

Кроме того, компания «КВС» заботится о комфорте будущих жителей микрорайона и предусматривает практичные проектные решения, уделяя при этом особое внимание вопросам экологии и энергоэффективности. Так, в некоторых местах общего пользования предусмотрены датчики движения и энергосберегающие лампы для экономии расходов. Две автоматические газовые котельные обеспечат бесперебойную поставку чистой горячей воды и отопления в дома.

Сегодня Янино представляет собой активно развивающийся район, гармонично сочетающий в себе комфорт городской среды и живописную природу. ЖК «Ясно.Янино» находится рядом с выездом на КАД, что обеспечивает хорошую транспортную доступность до микрорайона. В перспективе планируется строительство станции метро «Янино». Для пользователей общественного транспорта дорога до ближайшей станции метро «Ладожская» (Ладожский вокзал) на автобусе занимает порядка 15 минут. До крупных торговых комплексов – ТЦ «Июнь» и ТРК «Мега Дыбенко» можно быстро и удобно добраться на автомобиле. Что касается социальной инфраструктуры, то предусмотрен детский сад на 200 мест. Для удобства автовладельцев появятся крытые наземные паркинги и открытые гостевые автостоянки.

Для выгодной покупки жилья Вы можете оформить ипотечный кредит от ведущих банков. Продажа квартир ведется в строгом соответствии с требованиями 214-ФЗ, гарантирующего соблюдение прав и интересов участников долевого строительства.

За консультациями по выбору квартиры, пожалуйста, обращайтесь в Отдел продаж ГК «КВС» по телефонам: (812) 645-55-55, 8 800 505-64-55 (Звонок по России бесплатный).

Справка о компании ГК "КВС"

ЖК «ЯСНО.ЯНИНО»  (застройщик ООО "КВС – Девелопмент", проектная декларация на сайте http://www.kvsspb.ru/obekty/ja_ja_yasno_yanino/dokumenty/)


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01.03.2018 12:14
«КВС» объявляет старт продаж во 2 этапе 2 очереди микрорайона «Ясно.Янино»
1 марта компания «КВС» открывает продажи квартир с полной чистовой отделкой во втором этапе второй очереди жилого комплекса
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ПАО «Банк Уралсиб» аккредитовал жилой комплекс комфорт-класса «Дом на Блюхера», который АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит в Калининском районе Санкт-Петербурга по адресу: пр. Маршала Блюхера, д. 4, в 15-и минутах ходьбы от станции метро «Лесная»
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