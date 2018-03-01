Путин пообещал россиянам жизнь «80+»
Владимир Путин в ежегодном послании Федсобранию 1 марта пообещал довести продолжительность жизни до 80 лет и выше. Как в Японии.
Как заявил докладчик, нравственный долг власти – всемерно поддержать старшее поколение и создать все условия для активного здорового долголетия. Планка по повышению среднего возраста жизни поставлена амбициозная. К 2030 году он пообещал России «80+».
«Этот показатель в таких странах как Япония, Франция, Германия», – перечислил ориентиры Путин.
В 2017 году продолжительность жизни составила 73 года, в 2012-м она составляла 70.
Справка:
С посланием к Федеральному собранию Владимир Путин выступит за две недели до выборов президента РФ. Избирательная кампания внесла коррективы в ежегодное протокольное мероприятие. Сначала его перенесли с декабря на март, а потом изменили и место проведения — отказались от привычного Георгиевского зала Кремля и перешли в Большой Манеж. По данным СМИ, Путин не будет рассказывать о планах на ближайший год (как это происходит обычно), а «охватит весь шестилетний период». Пресс-секретарь президента не стал отрицать, что послание будет совпадать с программой кандидата Путина. Ранее сообщалось, что ожидается расширенный список слушателей, кроме членов Совета Федерации в него войдут депутаты Госдумы, представители регионов. По задумке администрации президента, это подчеркнёт иной характер послания, ко всему гражданскому обществу, а не только к «пиджакам».