Путин пообещал россиянам жизнь «80+»

Владимир Путин в ежегодном послании Федсобранию 1 марта пообещал довести продолжительность жизни до 80 лет и выше. Как в Японии.

Как заявил докладчик, нравственный долг власти – всемерно поддержать старшее поколение и создать все условия для активного здорового долголетия. Планка по повышению среднего возраста жизни поставлена амбициозная. К 2030 году он пообещал России «80+».

«Этот показатель в таких странах как Япония, Франция, Германия», – перечислил ориентиры Путин.

В 2017 году продолжительность жизни составила 73 года, в 2012-м она составляла 70.