В соцсетях сообщают о пострадавшей в ДТП с полицией на Литейном

Столкновение «Ситроена» и фургона «ГАЗ» транспортной полиции на Литейном проспекте, 2, утром 1 марта зафиксировала камера наружного видеонаблюдения. Тем не менее, в соцсетях ищут очевидцев.

По данным УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в этой аварии никто не пострадал. Во «ВКонтакте» же пишут, что девушка, управлявшая «Ситроеном», попала в больницу. Обстоятельства ДТП выясняются.

Подробности, фотографии и видео – на «Водителе Петербурга».