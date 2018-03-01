«Газпром» отказался начать поставки газа на Украину в марте

«Газпром» вернул украинскому «Нафтогазу» предоплату за поставки газа в марте.

Как пишет 1 марта РБК, об этом сообщил заместитель председателя правления российского газового монополиста Александр Медведев. «Однако, как говорится, дорого яичко к Христову дню. Поэтому в этой ситуации мы, действуя в добросовестном ключе, вернули в полном объеме поступившую от «Нафтогаза Украины» сумму. Очевидно, что поставки газа с 1 марта для НАК «Нафтогаз Украины» осуществляться не будут», – приводит издание его слова. Медведев пояснил, что такое решение было принято из-за того, что до сих пор не согласовано дополнительное соглашение к действующему контракту с «Нафтогазом» на поставку газа.

Напомним, в декабре 2017-го Арбитражный суд Стокгольма обязал «Нафтогаз» закупать у «Газпрома» по 5 млрд кубометров газа ежегодно в 2018-2019 годах. Глава украинской компании Андрей Коболев говорил, что закупки газа в России могут начаться уже в марте 2018-го.