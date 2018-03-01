Петербургские «маршалы» помешали навести красоту сбежавшему от приговора за убийство двух полицейских

Оперативники разыскного отдела регионального УФСИН совместно с полицейскими задержали скрывавшегося от приговора суда. Он бегал два года. Его подельник отбывает 17 лет колонии, а признаны они виновными в убийстве двух слушателей Университета МВД в Петродворце.

Фото: "Фонтанка.ру"

По информации «Фонтанки», днем 28 февраля сотрудники УФСИН по Петербургу и Ленобласти из разыскного отдела, которых чаще называют на американский манер «маршалами» за то, что им приходится ловить сбежавших из-под суда преступников, задержали 48-летнего Александра Бахмата. Вместе с полицейскими ему не дали зайти в салон красоты Fresh Look на 2-й Советской.

Напомним, 24 февраля 2016 года Ленинградский окружной военный суд приговорил его к двум с половиной годам колонии строгого режима заочно, так как он не явился на приговор. «Фонтанка» же сообщала, что в конце июля 2016 года в Петергофе произошла драка между Гасаном Исрапиловым, его братом-военнослужащим, старшим лейтенантом Шихмагомедом Исрапиловым и Александром Бахматом с одной стороны и тремя полицейскими, приехавшими на сессию в Университет МВД. В результате один из сотрудников скончался на месте от многочисленных ножевых ранений, другой позже умер в больнице. В связи с длительностью следствия, Бахмату была изменена мера пресечения на подписку о невыезде.

Так, непосредственному виновнику — Исрапилову — было назначено наказание сроком на 17 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, второму участнику — 3 года условно, а вот Бахмат попал в розыск.

Заметим, что и до этого приговора биография Бахмата изобиловала историями. Он уже осуждался за разбой, мошенничество и наркотики.

По данным «Фонтанки», к вечеру 28 февраля суд арестовал его, и Бахмат был этапирован в следственный изолятор на улице Лебедева.