СМИ: Россия может перестать соблюдать конвенцию по правам человека

В России изучают возможность денонсации Европейской конвенции по правам человека, это приведет к прекращению сотрудничества с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ).

Об этом 1 марта сообщает РБК со ссылкой на РИА Новости. Источники агентства заявили, что денонсация конвенции произойдет, если «нынешняя линия суда, в результате которой появляются направленные против интересов России решения ЕСПЧ, не будет скорректирована». По их словам, позиция ЕСПЧ излишне политизирована при рассмотрении жалоб против России. «Аргументация и доводы российской стороны не принимаются во внимание», – уточнили собеседники издания. Упомянули они и «двойные стандарты» по отношению к России.

Наконец, источники РИА Новости напомнили о лишении России права голоса в Парламентской ассамблее Совета Европы в 2014 году (поводом стало присоединение Крыма и конфликт на юго-востоке Украины). В результате около 20 судей ЕСПЧ были избраны без участия российских представителей. «Вопрос легитимности избрания этих судей и принятых ими решений применительно к Российской Федерации остается открытым», – подчеркнули источники агентства.