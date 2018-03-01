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01.03.2018 15:10

«Чижик» полетает даром

Трамвай «Чижик» добрался до конечной с важным пассажиром на борту. За долгое ожидание петербуржцев обещают слегка покатать бесплатно.
«Чижик» полетает даром
Сергей Михайличенко/"Фонтанка.ру"

Вице-губернатор Игорь Албин проинспектировал состояние частной трамвайной сети Красногвардейского района за несколько дней до пассажирского запуска. Надо расчехлить светофоры, соорудить остановочные павильоны, разгрести строительный мусор и бурелом по бокам. «Чижика» собираются выпустить на волю к Международному женскому дню. Подарком, не привязанным к гендеру, будет то, что недели на три проезд оставят бесплатным. За пассажиров заплатит город и попозже.

1 марта – не просто очередная красивая дата, к которой «Чижик» не успел взлететь с пассажирами — к этому как раз за последние месяцы публику приучили. Зеленых вагончиков в Красногвардейском районе ждали и в сентябре, и в ноябре, и в декабре. Но именно первый день весны вице-губернатор Игорь Албин обозначил как решающую дату, заявив: «Если 1 марта «Чижик» никуда не поедет, у города будет другой партнер в проекте». 

Смольный подписал концессионное соглашение с Транспортной концессионной компанией в мае 2016 года. Инвестор должен реконструировать пути на правом берегу Невы и построить депо. Проект получил название «Чижик», как и модель трамвая, которая будет в нем использоваться. Первые два пусковых этапа сети пройдут от Ладожского вокзала до депо на Хасанской улице. Третий этап включает в себя движение по Наставников до Ириновского проспекта, четвертый — по Ириновскому и Рябовскому шоссе до Ржевки, а также по улице Потапова. Закончить проект целиком предполагается в IV квартале 2018 года.

Общий объем капитальных вложений – 6,5 млрд рублей, генподрядчик — ООО «ЛСР-Строй». Город со своей стороны уже совершил один инвестиционный платеж в 400 млн рублей, по факту работ должен добавить еще 930 млн рублей. Затем сеть передадут ТКК в концессию на 30 лет. Общие расходы на эксплуатацию и закупку трамваев (компании Stadler) оцениваются в 33 млрд рублей.

Спойлер: концессионера никто менять, конечно, не будет. Привязаться к фразе о 1 марта сложно, про пассажиров в ней ни слова. Обкатывать трамвай на линии начали за несколько дней до вице-губернаторского визита, и накануне «Чижик» добрался-таки от депо на Хасанской до Ладожского вокзала. В первый день весны Игорь Албин с делегацией у вокзала же погрузился на заднюю площадку «Чижика» и отправился в путь. Говорят, доехали без проблем, на прямых участках водитель шеголял крейсерской скоростью. Судя по времени проезда – 15 минут, похоже на правду. Пока трамваев на линии семь, всего их привезли (2 проходят плановое ТО в депо), но одновременно в пути будет находиться пять составов.

«Чижик» полетает даром

Основные вопросы остаются к внешнему виду сети и к сопутствующей инфраструктуре. По информации «Фонтанки», немногочисленные претензии Албина касались именно благоустройства: на Косыгина разбросан строительный мусор, замечены кучи песка и веток. Все это надо убрать в короткие сроки, основное благоустройство – уже с началом агротехнического периода, то есть с середины апреля. 

«По данному этапу осталось навести порядок и установить остановочные павильоны, – рассказал Албин «Фонтанке». – В течение марта будут возить людей бесплатно. Надеюсь, к Международным женскому дню повезём пассажиров. До 6 марта получаем заключение о соответствии и акт ввода, проводим комплексные испытания. Все путём, первый частный трамвай в России состоялся!»

Как уже писала «Фонтанка», ТКК исходит из того, что в течение 30 лет будет перевозить по 33,2 млн человек ежегодно. Если выручка окажется меньше запланированной, город обязан выплатить субсидию за каждого несостоявшегося пассажира. В бюджете 2018 года 100 млн на эти цели уже значатся. Но бесплатного для пассажиров марта это не касается –  по данным "Фонтанки" Смольный отказал инвестору в компенсации за этот период.

Про павильоны тоже отдельный разговор. Транспортная концессионная компания рассчитывала на узнаваемость бренда и предложила собственный дизайн остановок, который радикально отличается от типового. Разрабатывало его швейцарское бюро Herzog & de Meuron SWZ. Овальная, если смотреть сверху, конструкция на двух опорах должна была быть облицована металлическим профилем. Имелись лавочка, рекламный лайтбокс, урна и отдельная стойка, на которой расположены кнопка вызова экстренной помощи и табло с расписанием. Еще осенью стало понятно, что комитет по градостроительству и архитектуре не собирается его согласовывать, слишком он выделялся. И не согласовал. Судя по фотографии пока единственного монтируемого павильона, от изысков ТКК отказалась. 

«Чижик» полетает даром

Причем, если верить рендеру, нынешний вариант готов довольно давно, «Территорию» в кино показывали еще три года назад. Впрочем, понятие типовой остановки постепенно размывается, на днях стало известно, что город намерен поставить в ближайшие годы несколько сотен инновационных павильонов. Первый блин комом уже состоялся, так что есть некоторые шансы на успех.

Там, где пути пересекают проезжую часть, остановки будут установлены после светофора, а не до, вопреки мнению ряда транспортных экспертов. Логика ТКК состоит в том, что трамваи на скорости будут преодолевать перекресток и не вставать на красный. Концессионер уже организовал на проспекте Наставников два новых пешеходных перехода со светофорными постами на расстоянии 300 метров. На проспекте Косыгина реконструировали 3 существующих светофора и построили 1 новый. Все они оборудованы возможностью вызывной фазы для приоритетного проезда – проще говоря, будут переключаться при приближении "Чижика".  

Затянувшееся ожидание трамвая в последние месяцы оказалось сдобрено еще и неприятными курьезами. То граффитисты раскрасят «Чижик» прямо в депо, то выяснится, что подкладки под рельсами отрываются голыми руками, потому что немецкий поставщик заказал их в Кургане. Трамвай отмыли, на участок с подкладками вернули фибробетонную конструкцию, но количество хороших новостей стремилось к нулю. Поэтому можно понять вице-губернатора, который облегченно выдохнул: «Слава Богу, «Чижик» поехал», и отправился слушать послание президента Федеральному собранию. Однако не совсем понятно, как отразится уже несомненный срыв сроков на бюджете города. Комитет по инвестициям утверждает, что начисляет штрафы концессионеру начиная с ноября. Но на все претензии Смольного его партнеры напоминают, что им с отставанием передавали земельные участки и согласовывали конструкцию строения путей; так что не исключено, что в итоге эффективность этих штрафов будет такой же, как у центра управления парковками. С другой стороны, город пока так и не перевел ТКК 930 млн рублей в виде платежа концедента за 2017 год, и до сих пор не известно, переведет ли. 

Николай Кудин,
«Фонтанка.ру»


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