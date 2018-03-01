Спортивный гипермаркет «Декатлон» открывается на Парнасе

Французская сеть «Декатлон» 3 марта открывает первый в Петербурге собственный гипермаркет спортивных товаров. До конца 2020 года в городе должно появиться еще 4 аналогичных проекта.

Гипермаркет построен рядом с комплексом «Мега Парнас». На площади 4,8 тысяч квадратных метров будут представлены товары более чем для 70-ти видов спорта, более 90% - собственные бренды «Декатлона».

Строительство отдельно стоящего гипермаркета заняло 3,5 года, от покупки участка до подготовки к открытию. Проект обошелся сети более, чем в 500 млн рублей, рассказывает его руководитель Иван Снегур.

«Декатлон»

В ближайшие 5 лет, до конца 2022-го года, компания планирует открыть в Петербурге еще 11 магазинов. По меньшей мере 4 из них – гипермаркеты, которые «Декатлон» возведет на собственных земельных участках, говорит Иван Снегур. Стоимость этих проектов можно предварительно оценить в 2 млрд рублей.

В России компания также развивается динамично. До 2025 г. количество магазинов в России планируется довести до 120, говорит директор департамента развития компании Юлия Горощеня.

Гипермаркет на Парнасе – пятый магазин сети в Петербурге. Первый из них открылся в ТРЦ «Лето» на Пулковском шоссе в 2009-м. За последние 2 года в Северной столице появились еще два супермаркета и гипермаркет в ТРЦ «Охта молл».

Французская сеть «Декатлон» – крупная сеть гипермаркетов спортивных товаров. Компания принадлежит семье Мюлье, также владеющей брендами «Ашан» и «Леруа Мерлен». Сеть «Декатлон» насчитывает более 1200 магазинов по всему миру, от Канады до Австралии. В России на сегодняшний день компания открыла 54 магазина.