Луна оказалась не «сухой», это может полностью изменить планы по освоению космоса
Новейший анализ данных дистанционного зондирования лунного грунта показывает, что вода широко распространена на спутнике. Это открывает новые возможности для ее колонизации и опровергает теорию «сухой» Луны.
В публикации Института космических исследований (Боулдер, Колорадо) говорится, что молекулы воды Н2О (так называемый гидрооксид ион ОН) широко распространены в лунных породах. Ранее предполагалось, что вода на Луне может быть сосредоточена только в приполярных районах в теневых зонах крупных кратеров.
Повторные анализы данных, полученных с помощью орбитального аппарата NASA Lunar Reconnaissance Orbiter и индийского орбитального зонда Chandrayaan-1 показали, что так называемая сигнатура воды присутствует повсеместно и в течении всего лунного дня.
Гидрооксид ион ОН может вступать в реакции с различными минералами, и специалисты предполагают, что это позволит получить воду в любом месте лунной поверхности. Выделение гидрооксида иона обеспечит лунную станцию не только водой, но и водородным топливом. Это значительно удешевит обеспечение лунной станции, так как вода и топливо — основные расходные материалы, необходимые для работы станции и непосредственно путешествий к Луне и обратно, а так же к другим телам Солнечной системы.
В течение десятилетий господствовала теория «сухой» Луны. Экспедиции «Аполлона-15» и «Аполлона-17», доставившие самый большой объем коренных образцов лунных пород, породили новую загадку — вода была обнаружена в виде «бусинок» внутри пород, но природа ее появления была неясна — ученые спорили: это исключение из правил, или рядовое явление, склоняясь к первой версии.
Теория «сухой» Луны предполагала необходимость завоза на Луну с Земли как воды, так и ракетного топлива для освоения спутника нашей планеты и его использования в качестве промежуточной площадки для дальнейших полетов к Марсу и другим телам Солнечной системы.
Расчеты показывали, что в случае «сухой» Луны гораздо эффективнее запускать космические аппараты с орбиты, для чего нужно было освоить строительство на околоземной орбите крупных космических станций, что и было реализовано в виде комплексов «Мир» и МКС.
Однако, если на Луне будет возможно добывать воду в необходимых масштабах, стратегия освоения космического пространства может кардинально измениться. Луна может стать важнейшей базой для дальнейшего движения в космос.