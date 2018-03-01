За «обнал» миллиарда петербуржцы получили условно

В Петербурге к условному сроку приговорены теневые предприниматели, обналичившие почти миллиард рублей. Их процент за услуги считался божеским, наказание можно считать соответствующим.

Как сообщает 1 марта объединенная пресс-служба судов Петербурга, Андрей Гарматюк и Валерий Кривцов обвинялись в незаконной банковской деятельности (статья 172 УК).

Куйбышевский суд установил, что с 2015 по 2017 год через подконтрольные подсудимым фирмы прошли не менее 912 млн рублей. Деньги «перегонялись» через цепочку юрлиц под прикрытием мнимых договоров поставки, обналичивались и возвращались заказчикам за вычетом вознаграждения 4,5 процента.

«Гарматюк и Кривцов извлекли преступный доход в сумме не менее 41 млн рублей», – уточнили в пресс-службе.

Предприниматели вину признали, суд назначил им по два года условно с штрафом по 500 тысяч рублей.