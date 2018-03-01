Американская ExxonMobil выходит из совместных проектов с «Роснефтью» из-за санкций

Американская корпорация ExxonMobil объявила о выходе из совместных проектов с «Роснефтью».

Как сообщает 1 марта Reuters, ExxonMobil прекратит работу на всех проектах, связанных с исследованием и освоением новых месторождений в России. Причина — антироссийские санкции, введенные США и Евросоюзом. Убытки от такого решения американцы оценили в 200 млн долларов после уплаты налогов только в 2018 году. При этом в ExxonMobil подчеркнули, что не собираются покидать проект «Сахалин-1» – они в него вошли задолго до введения санкций.

Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев заявил ТАСС, что в компании ожидали такого решения от американской компании: «Ничего нового не произошло. Это, к сожалению, ожидаемое событие, связанное с санкциями. ExxonMobil вынужден это сделать», – приводит агентство его слова.

Напомним, американским компаниям запрещено сотрудничать с российскими в том, что касается глубоководной и сланцевой добычи нефти и газа. Также нельзя поставлять оборудование для подобных работ. Еще в 2014 году, когда вступил в силу только первый пакет санкций, ExxonMobil оштрафовали на 2 млн долларов за несоблюдение ограничений.