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01.03.2018 11:10

Подарите маленькому Камилю сердце

Жизнь маленького Камиля началась с реанимации в кардиохирургическом отделении. У малыша только один двуприточный желудочек сердца. Первый месяц жизни – первая операция. Потом еще и еще. В России уже ничем помочь не могут. За лечение готовы взяться специалисты медицинского центра Лейденского университета.
Подарите маленькому Камилю сердце

Благотворительный фонд «Алеша» просит помощи в сборе средств на операцию.

Саюндуков Камиль, 2 года

Врожденный порок сердца

Спасет операция. Стоимость 3 999 514 рублей.

Порок сердца у еще не рожденного ребенка заподозрили на втором УЗИ, на 24-й неделе диагноз подтвердился: единственный двуприточный желудочек сердца – один и самых сложных и опасных пороков, без операций такие дети жить не могут. Маме предложили выбор: оставить ребенка или вызвать преждевременные роды. Мама решила – бороться.

Сразу после рождения на реанимобиле ребенка доставили в Казань в кардиохирургическое отделение. Через месяц была проведена операция по сужению легочной артерии и перевязка ОАП. Через пять месяцев выполнена атриосептостомия. В апреле 2016 года была сделана операция Гленна.

Теперь каждые полгода Камиль проходит обследование в ДРКБ Казани. В декабре 2017-го малышу провели расширенное обследование. Выяснилось, что Камилю необходима реконструкция выводного отдела единственного желудочка, откладывать больше нельзя. Но анатомические особенности затрудняют её проведение.

В России уже больше ничем помочь не могут. За лечение готовы взяться специалисты медицинского центра Лейденского университета. Клиника выставила счёт на сумму 55 241,90 евро или 3 999 514 рублей. В семье работает только папа, мама ухаживает за сыном, так как малыш не может посещать детский сад.

Помочь Камилю можно на сайте Благотворительного фонда «Алёша»: http://www.aleshafond.ru/children/suyundukov-kamil?utm_source=fontanka&utm_medium=article&utm_campaign=kamil.

Также вы можете перечислить пожертвование на расчётный счёт фонда:

Расчётный счёт в Cбербанке

Банк: Северо-Западный Банк

ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ " г. Санкт-Петербург

БИК 044030653

Счёт банка 30101810500000000653

Получатель: Благотворительный фонд помощи нуждающимся "Алёша"

Расчетный счёт (лицевой счет): 40703810055240000272

ИНН: 7805303459

Назначение платежа: "Благотворительное пожертвование для Суюндукова Камиля"


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Проект реализован на средства гранта Санкт-Петербурга

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