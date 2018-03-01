В Коломягах двое в масках обстреляли автомобиль петербурженки

Третье за сутки вооружённое нападение совершено в Петербурге в последний день зимы. Под прицел попал автомобиль жительницы Северной столицы.

Как стало известно «Фонтанке», около полудня 28 февраля на телефон «02» позвонила петербурженка с сообщением о том, что её автомобиль преследуют неизвестные с пистолетом. Полиция выехала по заявленному адресу, «Ауди» с разбитыми задними стёклами нашёлся на Комендантском проспекте, 140.

Его хозяйка рассказала, что на пересечении улиц Парашютной и Лётчика Паршина, пока горел красный сигнал светофора, из чёрной машины, предположительно «Ниссан Альмера Хэтчбек», выбежали двое в тёмных масках. Один из преступников проколол заднее колесо машины автоледи, второй выстрелил по стёклам. Напуганная женщина 51 года нажала на газ и поспешила скрыться от напавших.

Полиция выясняет все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Напомним, что вчера же в Петербурге расстреляли автомобиль бизнесмена, из салона похитили 20 тысяч евро. По данным «Фонтанки», BMW, на котором скрылись преступники, принадлежит 47-летней жительнице Северной столицы. Дама фигурирует и в разборке у Володарского моста. Участник незначительного ДТП открыл стрельбу из ружья в оппонентов, а потом и в прибывшего на место полицейского. Жена стрелка попыталась защитить попавших под обстрел, но потом и сама спасалась бегством.