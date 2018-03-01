Посольство РФ в Аргентине: Задержанный с чемоданом наркотиков — «обычный наркокурьер»

В российском посольстве в Аргентине заявили, что задержанный в аэропорту Буэнос-Айреса гражданин России с чемоданом наркотического белого порошка не имеет никакого отношения к контрабанде наркотиков через дипломатическую миссию.

Об этом 1 марта пишет «Медуза» со ссылкой на ТАСС. «Полагаем, что с "кокаиновым делом" данное задержание никакой связи не имеет. Судя по всему, речь идет об обычном наркокурьере», – цитирует издание заявление посольства. При этом официально аргентинская полиция пока не уведомила дипмиссию о задержании россиянина. Его имя не называется.

Напомним, 28 февраля министр безопасности Аргентины Патрисия Буллрич сообщила, что в аэропорту Буэнос-Айреса задержали гражданина России с четырьмя килограммами кокаина в чемодане.

Контроль в стране усилили после обнаружения почти 400 кг наркотиков в российском посольстве.