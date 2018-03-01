Посольство РФ в Аргентине: Задержанный с чемоданом наркотиков — «обычный наркокурьер»
В российском посольстве в Аргентине заявили, что задержанный в аэропорту Буэнос-Айреса гражданин России с чемоданом наркотического белого порошка не имеет никакого отношения к контрабанде наркотиков через дипломатическую миссию.
Об этом 1 марта пишет «Медуза» со ссылкой на ТАСС. «Полагаем, что с "кокаиновым делом" данное задержание никакой связи не имеет. Судя по всему, речь идет об обычном наркокурьере», – цитирует издание заявление посольства. При этом официально аргентинская полиция пока не уведомила дипмиссию о задержании россиянина. Его имя не называется.
Напомним, 28 февраля министр безопасности Аргентины Патрисия Буллрич сообщила, что в аэропорту Буэнос-Айреса задержали гражданина России с четырьмя килограммами кокаина в чемодане.
Контроль в стране усилили после обнаружения почти 400 кг наркотиков в российском посольстве.
Справка:
Напомним, на территории посольства России в Буэнос-Айресе, в школе, в декабре 2016 года нашли 389 килограммов кокаина (ФСБ России позже заявило об изъятии всего 362 кг). Аргентинские силовики провели спецоперацию под названием «12 queens» («12 королев» - пестрых чемоданов, в которые злоумышленники упаковали зелье, было двенадцать). Наркотик заменили на муку и положили в чемоданы GPS-датчики, чтобы отслеживать, где они. После чего ждали, когда за ценным грузом придут его хозяева.
В результате в декабре 2017-го и в феврале 2018 года были задержаны пять человек. В Аргентине — экс-сотрудник посольства Александр Чикало и сотрудник полиции Буэнос-Айреса Иван Близнюк, в России — бывший бухгалтер посольства Али Абянов и его сообщники Владимир Калмыков и Истимир Кудзямов, приехавшие получать груз в Москве.
Андрея Ковальчука считают предполагаемым организатором контрабандного канала. Он был объявлен Россией в международный розыск еще в январе 2018-го.
СМИ сообщали, что в операции по перекрытию поставок участвовал самолёт Ил-96, принадлежащий специальному летному отряду «Россия» управделами президента. Такой же бортовой номер виден на снимках, распространенных аргентинской жандармерией. Аргентинские силовики подтвердили подлинность снимков, чем аннулировали позицию управделами, предположившего фотомонтаж и подделку.