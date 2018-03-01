Петербургские школьники сдают ЕГЭ в VR-шлеме – будущее уже сегодня

1 марта в лектории Охта Lab ТРК «Охта Молл» состоялся бесплатный урок в формате виртуальной реальности для петербургских школьников в рамках социальной программы «МИР Учащимся», организованной компанией MIR VR.

По результатам занятия каждый ученик не только изучил технологию, но и погрузился в виртуальную реальность при помощи передового оборудования. По словам учащихся, они привыкли использовать на уроке доску и мел, но сегодня им на смену пришли VR-шлем и контроллеры, а учебникам – 3D изображение. Одним из победителей конкурса школьных идей VR-приложений стал проект виртуальной школы, для учебы удаленно, не рискуя получить «пропуск» в журнал.

Преподаватель Школы №129 Хачатурова К. Р.: «Сегодня было одно из интереснейших интерактивных занятий за учебный год. Благодаря программе «МИР Учащимся» ребята осознают, каким образом освежить школьную программу, и сами принимают активное участие в изучении новых технологий здесь и сейчас, когда это актуально».

С сегодняшнего занятия стартовал новый сезон ежемесячных уроков проекта «МИР учащимся» в этом году. Проект разработан петербургской компанией MIR VR для повышения интереса к учебе у школьников с помощью технологий.

Генеральный директор ООО «МИР ВР» Илья Седёлкин:

«Развивая своё дело, мы разработали яркую технологичную программу, в духе современных подходов к образованию, посвященную детям и их будущему. Человечество находится в процессе информационной революции, все происходит online, а молодое поколение впитывает все очень быстро. Интерес молодежи – двигатель прогресса. Если его верно направить, можно ощутить эффект в будущем цифровой экономики».

Справка:

В 2017 году крупнейшая сеть центров виртуальной реальности в Санкт-Петербурге MIR VR, успешно провела занятия в школах северной столицы, советы администраций которых с большим энтузиазмом поддержали эксперимент сдачи ЕГЭ в VR-шлеме, который исключает возможность «списать». 89% учащихся считают, что технология VR может облегчить восприятие и запоминание учебного материала.