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01.03.2018 11:05

Читатели «Фонтанки» вновь пришли на помощь

Читатели нашего издания вновь помогли спортсменам с инвалидностью. На сей раз – петербургской юниорской команде по трейл-ориентированию.

Напомним, Благотворительный Фонд в поддержку развития спорта инвалидов обратился к горожанам, в том числе и к читателям «Фонтанки», с просьбой помочь собрать деньги на поездку юных петербургских спортсменов в Финляндию на первые международные состязания Fin Treil Open. Средства необходимы были на оплату стартовых взносов, переезд и проживание.

Необходимая сумма – 47 тысяч рублей (даже чуть больше) – была собрана в кратчайшие сроки.

«БФ «ТОЧКА ОПОРЫ» выражает благодарность интернет-газете «Фонтанка.ру» и посетителям краудфандинговой платформы Planeta.ru за поддержку юных паралимпийцев, которые в конце марта выступят на международных состязаниях Fin Treil Open (трейл-ориентирование). Собранная сумма – 47 766 рублей, позволит оплатить выезд спортсменов на важный турнир в преддверии чемпионата России», – поблагодарили в Фонде.

Команда юниоров из Санкт-Петербурга по трейл-ориентированию среди спортсменов с инвалидностью выступит на международном турнире Fin Treil Open с 29 марта по 2 апреля в Финляндии. За медали будут бороться: Виктория Солянко, Дарья Гарбузова, Богдан Мазурец (спорт лиц с ПОДА), Инга Дудкина и Анна Груздева (спорт глухих).

«Команда готовится к соревнованиям. Почти все участники получили шенгенские визы. Кроме того пришло ещё одно важное известие: 27 февраля 2018 Президиум Федерации спортивного ориентирования Санкт-Петербурга утвердил создание Комиссии по трейл-ориентированию. Развитие этого вида ориентирования – важная задача для Федерации, а команда, которая отправится на соревнования в Финляндию – является локомотивом этого направления», – рассказал Алексей Волков, тренер петербургской команды по «ТрейлО».

Справка

Трейл-ориентирование для Санкт-Петербурга – молодой вид спорта. Первые официальные соревнования прошли в 2016 году. В отличие от классического спортивного ориентирования, где спортсмен должен пройти неизвестную трассу за максимально короткий срок, в трейлО определяющим является чтение карты. Задача участников – выяснить за определенное контрольное время, какая из призм (флаги) на местности соответствует заданной легенде


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Проект реализован на средства гранта Санкт-Петербурга

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