С Петербурга сняли оранжевый уровень опасности. Колесов признался, что недооценил морозы

Гидрометцентр России, наконец, снял с большинства регионов Северо-Запада оранжевый уровень опасности. По прогнозу на 1 марта все субъекты СЗФО, кроме Республики Коми, находятся в желтой зоне — это значит, что погода несет лишь потенциальную угрозу.

Сегодня синоптики обещают -8..-10, такая же погода будет и в несколько первых дней календарной весны. К ночи столбик термометра будет падать до -14..-16 (лишь в пригородах до -20).

Тем временем главный синоптик Петербурга Александр Колесов, который со скепсисом относился к оранжевому уровню опасности в Северной столице, признал, что недооценил февральские морозы:

«Недооценил я начавшееся похолодание в начале декады. И хоть не было сильных морозов, средняя температура воздуха за третью декаду февраля понизилась до -14.0 гр. и стала шестой в общем ряду наблюдений. Из ближайших лет таким холодным конец февраля был только в 1955 году (-14,6 гр.), а так все начало прошлого века – 1919, 1923, 1929 годы», – написал он в Facebook первого марта.

Напомним, в оранжевом режиме практически весь Северо-Запад жил с неделю. Однако главный синоптик говорил: морозы есть, но не аномальные. При этом сам публиковал в соцсети «обледеневшее» селфи с «бриллиантовыми» усами, как прозвали этот автопортрет журналисты.