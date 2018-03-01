СМИ: Задержан глава IT-компании, которая выполнила заказ для МВД на 1,4 миллиарда

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали главу IT-компании, которая разработала интеллектуальную систему обеспечения деятельности (ИСОД) МВД России. Как пишет 1 марта «Коммерсантъ» со ссылкой на близкие к следствию источники, Сергея Шилова подозревают в том, что он убедил заказчика оплатить некачественную работу на 1,4 миллиарда рублей.

По данным издания, госконтракт на проектирование и монтаж ИСОД получил Научно-исследовательский институт автоматической аппаратуры имени Семенихина (НИИАА). НИИАА передал заказ субподрядчику – AT Consulting. Заказчиком со стороны МВД выступило ведомственное НПО «Спецтехника и связь» (СТиС) в лице его гендиректора Андрея Нечаева.

ИСОД включает в себя защищенные электронные сервисы для координации с Интерполом, сервисы для работников различных подразделений МВД, информационно-справочную систему для территориальных отделов МВД, систему электронного документооборота внутри ведомства и прочее.

Следствие полагает, что система была сдана не полностью, но Нечаев принял её и выплатил 1,4 миллиарда. По предварительной информации, остались недоделанными подсистема для оперативников угрозыска «Следопыт-М», сервер «Мост», который обеспечивает закрытую связь МВД с прокуратурой, и база данных для полиции.

Нечаева арестовали осенью 2017 года по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия (ч. 3 ст. 285 УК РФ).

Шилову предъявили обвинение в пособничестве злоупотреблению должностными полномочиями (ст. 33 и ч. 3 ст. 285 УК РФ). Следователи считают, что он убедил Нечаева оплатить работы.

Следствие планирует добиться ареста Сергея Шилова в Басманном райсуде 1 марта.