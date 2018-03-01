Telegram допустил отказ от публичного размещения токенов

Telegram Open Network Павла Дурова может отказаться от проведения публичного ICO. Компания готова провести закрытую продажу токенов среди небольшого круга инвесторов.

Публичное ICO (initial coin offering) — первичное размещение монет криптовалюты или токенов — жетонов, дающих их владельцам определенные права проекта Telegram Open Network (TON) ожидалось в марте. Как пишет 1 марта РБК, сейчас компания готова ограничиться двумя закрытыми инвестиционными раундами среди квалифицированных инвесторов, а также выделить часть токенов команде разработчиков TON. Это следует из двух презентаций для потенциальных инвесторов, с копиями которых ознакомилось агентство.

Согласно предложениям, обозначенным в презентации, общая сумма средств, которую TON планирует привлечь от всех инвесторов, составляет до 3 млрд долларов. Компания намерена выпустить 5 млрд токенов Gram, из них 52–54% будут распределены среди инвесторов первого и второго раундов закрытой продажи токенов, еще 4% будет выделено разработчикам TON, а 42–44% токенов не будут распроданы и сохранятся в качестве резерва.

Павел Дуров отказался от официальных комментариев.

Информация о планах Telegram запустить блокчейн-проект и провести ICO появилась в конце 2017 года.