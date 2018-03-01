В Московском районе «уплыла» фура с атлантическим лососем

Грузовик с 20 тоннами красной рыбы исчез в Петербурге в последний день зимы.

Как стало известно «Фонтанке», 28 февраля фура с контейнером атлантического лосося покинула терминал транспортной компании «Карго Транс», который находится на Дороге на Угольную гавань. Около девяти утра большегруз припарковался у 21-го дома по улице Благодатной. 57-летний водитель отправился за вещами в расположенный по соседству хостел «Звезда». К обеду мужчина вернулся, но автомобиля не нашёл.

В «Карго Транс» почти 20 тонн исчезнувшего лосося оценили в 8,4 млн рублей. Представитель компании с заявлением о пропаже обратился в полицию.

Напомним, в декабре прошлого года «Фонтанка» сообщала о похожих преступлениях: на проспекте Маршала Жукова похитили грузовик с 25 т масляной рыбы, а по пути из Подмосковья в Петербург пропал водитель, перевозивший 20 т горбуши.