В Петербурге через шесть фирм-однодневок легализовали более 2000 мигрантов

Номинальные работу и жильё предоставляли в Северной столице иностранцам для получения официального разрешения на пребывание в России. Преступная группа работала масштабно: за несколько месяцев легализовала более двух тысяч приезжих.

Как стало известно «Фонтанке» 1 марта, полиция задержала девятерых предполагаемых участников преступной группы, которая за вознаграждение помогала мигрантам встать на учёт. В материалах уголовного дела описывается деятельность злоумышленников в течение нескольких месяцев 2016 года. Прибывших в Петербург иностранцев прописывали в нежилом доме на улице Первого Мая в Красном Селе и «устраивали» их на работу в подставные компании, которые фактически не вели никакой деятельности. Затем подложные документы о месте пребывания и трудоустройстве мигрантов передавали в полицию. Таким образом на территории РФ незаконно легализовали 2042 человека.

В ходе обысков у задержанных изъяли оргтехнику, 10 банковских карт, печати и штампы, учредительные документы на 6 фирм-однодневок, более 400 листов миграционных документов, а также 345 тысяч рублей и 200 долларов США.

Возбуждено уголовное дело по ст. 322.1, ч. 2, п. «а», УК РФ («Организация незаконной миграции»).