На Костюшко уголовному розыску попался беглец, разыскиваемый за экстремизм

Оперативники уголовного розыска задержали в Петербурге гражданина Узбекистана, разыскиваемого на родине за участие в экстремистской организации.

Как стало известно «Фонтанке», в десять вечера 28 февраля у дома №11 по улице Костюшко сотрудники полиции задержали находящегося в межгосударственном розыске гражданина Узбекистана. 32-летний уроженц Самаркандской области обвиняется на родине по статье 244.2 Уголовного кодекса. Ее название сформулировано так: «Создание, руководство, участие в религиозных, экстремистских, сепаратистских, фудаменталистских или иных запрещенных организациях».

Правоохранительные органы Самарканда разыскивают соотечественника с октября 2017 года, мера пресечения – арест.

Сейчас мужчина находится в 51 отделе полиции УМВД по Московскому району. Петербургские полицейские сообщили узбекским коллегам о задержании, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД России по городу и Ленобласти.

Ранее сообщалось о том, что в Петербурге задержали еще одного гражданина Узбекистана, разыскиваемого за разглашение секретов своей родины.