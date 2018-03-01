Насте Рыбке в Таиланде предъявили новое обвинение
Россияне Алекс Лесли (Александр Кириллов) и Настя Рыбка (Анастасия Вашукевич), арестованные в городе Паттайя в Таиланде за проведение нелегального «секс-тренинга», не только нарушили закон страны, но и нанесли ущерб репутации страны. Об этом 1 марта заявил заместитель пресс-секретаря Главного управления национальной полиции Таиланда Критсана Паттханачарен.
«В данном случае иностранные граждане не только нарушили закон, но и нанесли ущерб репутации Таиланда. Они должны понести ответственность за совершенные ими правонарушения», — цитирует пресс-секретаря «Газета.ру» со ссылкой на РИА Новости.
Кириллова, Вашукевич и еще восемь человек задержала в воскресенье полиция таиландского курортного города Паттайя . В среду их перевели в иммиграционную тюрьму в Бангкоке. Полиция отказалась отпустить задержанных под залог.
Настя Рыбка сообщила на своей странице в Instagram, что готова предоставить американской прессе информацию о якобы связях РФ с президентом США Дональдом Трампом и бывшим главой его предвыборного штаба Полом Манафортом в обмен на освобождение из тюрьмы Таиланда. Позже она попросила в США политического убежища.
Ранее российский бизнесмен Олег Дерипаска подал иск против Вашукевич и Кириллова, которые опубликовали в соцсетях его фотографии и тайно записанные разговоры.
Справка:
Напомним, 8 февраля Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального опубликовал расследование, в котором говорилось о предполагаемой встрече Олега Дерипаски с зампредом правительства Сергеем Приходько на яхте в Норвегии. Эта информация стала известна ФБК из Instagram и книги Анастасии Вашукевич, известной как Настя Рыбка. Навальный отмечает в ролике, что бизнесмен «катает на собственной яхте чиновника высочайшего ранга», а также оплачивает перелет в Норвегию на частном самолете и услуги «девушек из эскорт-агентств».
После публикации видео представитель Дерипаски заявил, что бизнесмен будет защищать свою честь и достоинство в суде. Позже стало известно, что миллиардер подал в Усть-Лабинский районный суд на Настю Рыбку и Александра Кириллова (Алекса Лесли) за публикацию в соцсетях частных фотографий со своим изображением. 12 февраля Роскомнадзор потребовал от сервисов удалить материалы до вечера 14 февраля. В противном случае сервисы могут заблокировать — не у всех провайдеров есть техническая возможность заблокировать доступ к отдельным страницам. После решения суда Навальный удалил с сайта ролик с расследованием.