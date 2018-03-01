Насте Рыбке в Таиланде предъявили новое обвинение

Россияне Алекс Лесли (Александр Кириллов) и Настя Рыбка (Анастасия Вашукевич), арестованные в городе Паттайя в Таиланде за проведение нелегального «секс-тренинга», не только нарушили закон страны, но и нанесли ущерб репутации страны. Об этом 1 марта заявил заместитель пресс-секретаря Главного управления национальной полиции Таиланда Критсана Паттханачарен.

«В данном случае иностранные граждане не только нарушили закон, но и нанесли ущерб репутации Таиланда. Они должны понести ответственность за совершенные ими правонарушения», — цитирует пресс-секретаря «Газета.ру» со ссылкой на РИА Новости.

Кириллова, Вашукевич и еще восемь человек задержала в воскресенье полиция таиландского курортного города Паттайя . В среду их перевели в иммиграционную тюрьму в Бангкоке. Полиция отказалась отпустить задержанных под залог.

Настя Рыбка сообщила на своей странице в Instagram, что готова предоставить американской прессе информацию о якобы связях РФ с президентом США Дональдом Трампом и бывшим главой его предвыборного штаба Полом Манафортом в обмен на освобождение из тюрьмы Таиланда. Позже она попросила в США политического убежища.

Ранее российский бизнесмен Олег Дерипаска подал иск против Вашукевич и Кириллова, которые опубликовали в соцсетях его фотографии и тайно записанные разговоры.