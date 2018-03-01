Комитет по соцполитике посрамил Толстого и Джойса фразой длиной 13 страниц

Одно-единственное предложение в распоряжении комитета по социальной политике Смольного растянулось на рекордные 13 страниц, которые вместили в себя пять с половиной тысяч слов. Документ за номером 62-р от 21 февраля неделей позже опубликовали на портале публикования нормативных документов Петербурга.

Суть распоряжения состоит в замене номера документа и обновлении его на новый. Распоряжение «О внесении изменений в некоторые распоряжения... и признании утратившим силу распоряжения... от 20.03.2013» имеет цель заменить слова «постановление... от 26.08.2008 № 1078» на слова «постановление... от 19.12.2017 № 1098».

Первый пункт распоряжения указывает произвести замену в части 1.2 административного регламента комитета по соцполитике по предоставлению помощи гражданам, находящимся в кризисной ситуации. Этот пункт занимает половину страницы. Однако следующая вторая глава распоряжения указывает произвести эту замену в пункте 2.5 десятков, если не сотен, регламентов районных администраций.

Все эти регламенты перечисляются через запятую, без абзацев, на 13 страницах сплошного текста без единой точки в конце предложения. Суть пункта 2 можно узнать, только добравшись до последней страницы документа.

Распоряжение подписано главой комитета Александром Ржаненковым, в чьи обязанности, разумеется, входило чтение этого повествования от начала и до конца.

Нужно отметить, что комитету не удалось достичь побить бюрократические рекорды, поставленные в России. Так, например, основная часть закона Самарской области «Об установлении границ муниципального района Волжский Самарской области» занимает в программе Word 17 страниц и содержит ровно 9377 слов. Он описывает границы района. Word подсчитывает слова автоматически. В Смольном же публикуют образы документов либо pdf-файлы со сканами. Это значит, что автоматически подсчитать слова можно лишь с помощью программ распознавания текста. А поскольку любое распознавание не обходится без серьезных ошибок, «Фонтанка» решила подойти к делу ответственно и подсчитала все слова вручную. Их оказалось 5473. Слова с дефисами считались за одно, числа, знаки номера, числовые комплексы (обозначения дат) считались за одно слово. Читатель волен сам проверить правильность наших расчетов.

Фото: Скриншот распоряжения комитета по социальной политике