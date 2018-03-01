Комитет по соцполитике посрамил Толстого и Джойса фразой длиной 13 страниц
Одно-единственное предложение в распоряжении комитета по социальной политике Смольного растянулось на рекордные 13 страниц, которые вместили в себя пять с половиной тысяч слов. Документ за номером 62-р от 21 февраля неделей позже опубликовали на портале публикования нормативных документов Петербурга.
Суть распоряжения состоит в замене номера документа и обновлении его на новый. Распоряжение «О внесении изменений в некоторые распоряжения... и признании утратившим силу распоряжения... от 20.03.2013» имеет цель заменить слова «постановление... от 26.08.2008 № 1078» на слова «постановление... от 19.12.2017 № 1098».
Первый пункт распоряжения указывает произвести замену в части 1.2 административного регламента комитета по соцполитике по предоставлению помощи гражданам, находящимся в кризисной ситуации. Этот пункт занимает половину страницы. Однако следующая вторая глава распоряжения указывает произвести эту замену в пункте 2.5 десятков, если не сотен, регламентов районных администраций.
Все эти регламенты перечисляются через запятую, без абзацев, на 13 страницах сплошного текста без единой точки в конце предложения. Суть пункта 2 можно узнать, только добравшись до последней страницы документа.
Распоряжение подписано главой комитета Александром Ржаненковым, в чьи обязанности, разумеется, входило чтение этого повествования от начала и до конца.
Нужно отметить, что комитету не удалось достичь побить бюрократические рекорды, поставленные в России. Так, например, основная часть закона Самарской области «Об установлении границ муниципального района Волжский Самарской области» занимает в программе Word 17 страниц и содержит ровно 9377 слов. Он описывает границы района. Word подсчитывает слова автоматически. В Смольном же публикуют образы документов либо pdf-файлы со сканами. Это значит, что автоматически подсчитать слова можно лишь с помощью программ распознавания текста. А поскольку любое распознавание не обходится без серьезных ошибок, «Фонтанка» решила подойти к делу ответственно и подсчитала все слова вручную. Их оказалось 5473. Слова с дефисами считались за одно, числа, знаки номера, числовые комплексы (обозначения дат) считались за одно слово. Читатель волен сам проверить правильность наших расчетов.
Справка:
В книге рекордов Гиннеса как самая длинная фраза записано предложение из «Улисса» Джеймса Джойса - но в нем всего 4391 слово. Любители считать, впрочем, говорят, что в книге Джонатана Кои «The Rotters Club» (2001 год) недавно обнаружили другого монстра: фразу длиной 13955 слов.
Классик Марсель Пруст с предложением из 847 слов в четвертом томе «В поисках пропавшего времени» - «Содом и Гоморра», возможно, удерживает рекорд самого длинного предложения во французской литературе.
В русской литературе самым длинным предложением считается фраза Льва Толстого из «Двух гусаров»: «В 1800-х годах, в те времена, когда не было еще ни железных, ни шоссейных дорог, ни газового, ни стеаринового света, ни пружинных низких диванов, ни мебели без лаку, ни разочарованных юношей со стеклышками, ни либеральных философов-женщин, ни милых дам-камелий, которых так много развелось в наше время, - в те наивные времена, когда из Москвы, выезжая в Петербург в повозке или карете, брали с собой целую кухню домашнего приготовления, ехали восемь суток по мягкой, пыльной или грязной дороге и верили в пожарские котлеты, в валдайские колокольчики и бублики, - когда в длинные осенние вечера нагорали сальные свечи, освещая семейные кружки из двадцати и тридцати человек, на балах в канделябры вставлялись восковые и спермацетовые свечи, когда мебель ставили симметрично, когда наши отцы были еще молоды не одним отсутствием морщин и седых волос, а стрелялись за женщин и из другого угла комнаты бросались поднимать нечаянно и не нечаянно уроненные платочки, наши матери носили коротенькие талии и огромные рукава и решали семейные дела выниманием билетиков, когда прелестные дамы-камелии прятались от дневного света, - в наивные времена масонских лож, мартинистов, тугендбунда, во времена Милорадовичей, Давыдовых, Пушкиных, - в губернском городе К. был съезд помещиков, и кончались дворянские выборы».