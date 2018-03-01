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01.03.2018 08:03

В Минздраве пообещали вернуть россиянам вытрезвители

В Минздраве пообещали скорое возрождение системы вытрезвителей в России. Об этом заявил главный нарколог министерства Евгений Брюн.

Интервью, которое 1 марта приводит «Газета.ру», Евгений Брюн дал «Известиям». «Вытрезвителями займется Министерство труда и социальной защиты. Но уже практически решено, что система вытрезвителей будет создана заново. В некоторых городах они будут существовать в рамках наркологического учреждения, в некоторых — будут самостоятельными муниципальными учреждениями, где-то — при органах соцзащиты», — отметил Брюн.

По его словам, для людей, которые нуждаются в изоляции в связи с алкогольным отравлением и неправильным поведением, «вытрезвители нужны».

Брюн также рассказал о появлении в Москве неотложной помощи для нетрезвых людей.

«Она появится совсем скоро — в апреле мы запустим пробную бригаду. Сверхзадача — не просто выехать к больному, перебравшему алкоголя, а еще провести профилактическую работу на месте. При необходимости — госпитализировать, замотивировать на отказ от алкоголя или на продолжение лечения», — добавил он.

Главный нарколог Минздрава подчеркнул, что такая помощь будет бесплатной.

Ранее «Фонтанка» сообщала, что в Петербурге появятся вытрезвители для фанатов, которые прибудут на Чемпионат мира по футболу летом 2018 года.


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