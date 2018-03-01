Учебный корабль Балтфлота «Перекоп» впервые совершит плавание вокруг Евразии

1 марта учебный корабль «Перекоп» выйдет из Кронштадта в штурманский поход, в ходе которого ему предстоит преодолеть расстояние около 22 тысяч морских миль (более 41 тысячи километров), экипаж побывает в четырёх океанах и впервые пройдет по Северному морскому пути.

За всё время похода экипаж примет на борт корабля более 500 курсантов двух Санкт-Петербургских, Владивостокского и Балтийского военно-морских вузов, периодически меняя состав будущих морских офицеров, совершая переходы от одного порта к другому, сообщил "Фонтанке" начальник пресс-службы ЗВО полковник Игорь Мугинов.

Также учебный корабль совершит 8 деловых заходов в иностранные и российские порты.

В ходе морского похода курсантам предстоит пройти практику по штурманским дисциплинам, совершенствовать навыки управления кораблем в различных условиях и сложной навигационной обстановке, дублировать обязанности вахтенных офицеров штурманов.

Кроме того, будет проведен ряд тренировок курсантов на современном учебном тренажере «Регель», смонтированном на корабле. После завершения обучения, будущие офицеры на борту корабля сдадут зачеты по специальности и различным морским дисциплинам.