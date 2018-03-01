Госдеп США не комментирует письмо "тренера" Насти Рыбки с просьбой об убежище

Госдепартамент США не стал комментировать вопрос о действиях американской стороны в ответ на письмо блогера Алекса Лесли (Александра Кириллова) послу США в Таиланде о предоставлении политического убежища.

"Мы бы хотели перенаправить вас (с этим запросом – ред.) в министерство внутренней безопасности", — ответила представитель госдепартамента на вопрос, будут ли США предпринимать какие-либо действия по данному обращению.

Алекс Лесли, который был задержан в Паттайе в Таиланде вместе с несколькими участниками нелегального "секс-тренинга", попросил у США предоставить ему и другим задержанным россиянам политическое убежище, сообщил ранее телеканал RT.

В воскресенье полиция таиландского курортного города Паттайя задержала Кириллова, Анастасию Вашукевич (Настю Рыбку) и еще восемь человек за проведение нелегального "секс-тренинга". В среду Кириллова, Вашукевич и еще нескольких человек перевели в иммиграционную тюрьму в Бангкоке, сообщил РИА Новости источник в тюрьме.

Настя Рыбка сообщила на своей странице в Instagram, что готова предоставить американской прессе информацию о якобы связях РФ с президентом США Дональдом Трампом и бывшим главой его предвыборного штаба Полом Манафортом в обмен на освобождение из тюрьмы Таиланда.

Ранее российский бизнесмен Олег Дерипаска подал иск против Вашукевич и Кириллова, которые опубликовали в соцсетях его фотографии и тайно записанные разговоры.