Трамп назвал действия генпрокурора США по «российскому делу» безобразными

Президент США Дональд Трамп раскритиковал генпрокурора Джеффа Сешнса за расседование по российскому делу, передает Mediaite.

Отмечается, что Трампа возмутило осуществление проверки ведомством правомочности слежки со стороны ФБР за предвыборным штабом Трампа на основании Закона о наблюдении за иностранной разведкой (FISA).

«Почему Сешнс просит генерального инспектора расследовать масштабное злоупотребление нормами FISA? Это будет длиться вечность и уже поздно. Разве генинспектор – не человек Обамы? Почему не поручить это юристам? Безобразно!», — заявил Трамп.

Ранее сообщалось, что Трамп готовит ответ на докладную записку о предвзятом отношении к нему ФБР и минюста.