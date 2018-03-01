Клинтон напомнила Трампу, что русские «все еще идут»

Экс-госсекретарь и кандидат в президенты США Хиллари Клинтон призвала президента страны Дональда Трампа защитить государство от русских, которые «все еще идут».

«Я говорю это как бывший госсекретарь и как американка: русские все еще идут. Наше разведывательное сообщество призывает Трампа к действию. Продолжит ли он игнорировать их и отказываться от действий или же защитит нашу страну?», – написала Клинтон на своей странице в Twitter.

Выражение «Русские идут!» впервые было использовано первым министром обороны США Джеймсом Форрестолом. 22 мая 1949 года он, выкрикивая его, выбросился из окна больницы.