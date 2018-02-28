Патриарх Кирилл: победа российских хоккеистов — это чудо

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал чудом победу сборной России по хоккею на Олимпийских играх 2018 года.

«То, что с вами произошло, многие назвали чудом, чтобы на последней минуте, играя в меньшинстве, вы вырываете практически победу. Эта победа очень была нужна нашему народу. Это не просто победа в матче, это очень важная победа, которая поддержала дух нашего народа», — цитирует Патриарха Кирилла ТАСС.

Ранее сборная России завоевала золото Игр-2018, обыграв команду Германии со счетом 4:3.