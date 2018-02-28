Жена володарского стрелка: «Это к психиатру»

Нормальный петербуржец расстрелял иномарку, а после пытался убить майора полиции. За это сотрудник выпустил в него обойму. И все произошло не из-за чего. «Фонтанка» узнала о жене, пытавшейся спасти людей от мужа, и о Первой чеченской войне.

Не часто происходит такое, когда подвыпивший въезжает сзади в автомашину, собирая «паровозик», а пострадавшие ему не говорят колкостей. Еще реже, если в такой ситуации виновник сам начинает хамить. Но вот чтобы нетрезвый нарушитель спокойно полчаса признавал вину, а потом постарался из ружья всех убить, устроив еще и перестрелку с полицейским, такого Петербург не видел. «Фонтанка» поговорила с теми, в кого стреляли, с той, кто пыталась образумить стрелка, и с полицейскими, прибывшими первыми на место.

В последний день февраля, к восьми вечера серебристый старенький «Форд Фокус С-Макс» въехал в задний бампер темной «Вольво 60». «Швед» в свою очередь долбанул «Рено Дастер». Эта, прямо скажем, невеликая авария произошла на Октябрьской набережной сразу под Володарским мостом при повороте на Народную. Водители вышли, обменялись взглядами на свою и чужие машины. Грубостей слышно не было. Вызвали ГИБДД и стали в тепле салонов ждать, так как каждый понимал, что лететь с сиреной ДПС по такому случаю к ним не собирается. Именно по такому случаю, водитель первой в цепочке иномарке оставил свой мобильный телефон и уехал. «Из-за ерунды здесь мерзнуть…» – на прощание посоветовал он оставшимся.

38-летний инженер «СтартТелекома» Виктор, он же хозяин «Вольво», еще поговорил немного с виновником из «Форда» Дмитрием: «… Ерунда … да, какая ерунда, у меня все замялось … вы же пьяны … Да. Немного. Ерунда…. Короче, ждем ГАИ».

Виновник неприятности позвонил жене Оксане и попросил срочно подбежать. Во-первых, они живут меньше чем в километре от места ДТП, на Народной, а во-вторых, Дмитрий прекрасно понимал, что сотрудники приедут и зафиксируют, что он попросту нетрезв. Ведь выпил он на стройке, где подрабатывал, хотя вообще-то работает охранником на заводе Шампанских вин, это недалеко, на Свердловской.

Оксана пришла быстро и согласилась сделать вид, что это она сидела за рулем. Они живут вместе лет под двадцать, поэтому ее решение естественно. Попытались решить этот вопрос с Виктором из «Вольво». Оксана объясняла очевидное, что у кормильца отберут права, а Виктор парировал, что не очень хочет врать полицейским. Тем более, страховки у оппонентов не оказалось.

– Ничего. Ничего не говорило хоть о какой-то острой ситуации, – до сих пор удивляется Виктор Корнеев, разговаривая с журналистом «Фонтанки» по телефону, в ожидании повторного осмотра врачом.



Так они на Октябрьской набережной и ждали наряд ГИБДД примерно с полчаса. Кстати, вскоре подошел приятель Виктора – Алексей Агафонов. Чтоб не скучно было. Что действительно удалось. Не подойди Агафонов, как обыватель бы читал «Фонтанку» о побоище.

Затем супруга Дмитрия все же занервничала, ведь дома осталась их дочь. И дело же не в том, что ей 12 лет, а в том, что ребенок инвалид.

Кто теперь знает, что явилось толчком к безумию. Но Дмитрий ей ответил, мол, сам сбегает домой все проверить и ушел быстрым шагом. Минут через пятнадцать он вернулся уже другим. В руках нес свое же зарегистрированное турецкое помповое ружье «Хатсан Эскорт Трио» и с ходу начал лупить. Для начала в радиатор «Вольво» и по колесам. Оксана выскочила из «Форда» и с криками попыталась остановить супруга. Говорили ли в этот момент что-либо двое петербуржцев, встретивших такую неожиданную напасть, «Фонтанка» не знает. Но судя по отверстиям на капоте и лобовом стекле и их ранениям, они правильно вжимались в сиденья.

Еще пару секунд и Оксана встала между «Вольво» и мужем-стрелком. Это подтверждают и раненые петербуржцы. Она успела крикнуть людям в «Вольво», чтобы бежали. И они побежали. А Дмитрий, увернувшись от женщины, постарался их догнать пулями. Ему это, отчасти, удалось. Тогда Оксана бросилась убегать сама.

Проезжая мимо всего этого, машины прибавляли скорость. Самые любопытные притормаживали. Оксана буквально влетела в одну из таких и водителю не надо было долго объяснять ситуацию. Метров через триста она вышла из чужой иномарки и, так уж вышло, что в этом месте встретила двух мужчин из «Вольво».

Вряд ли можно сказать, что они познакомились, но все же обменивались сумбурными впечатлениями. Виктор Корнеев показал подраненное ухо, задетую голову и в спину, второй задетую ногу. В этот момент началась новая тучная пальба. Но сначала прозвучал одинокий выстрел, не похожий на звук, вылетающего заряда из помпы.

Это было предупреждение из пистолета Макарова, первого подскочившего на место происшествия майора полиции. Дмитрий Воропаев был форме, несмотря на то, что он замначальника отдела уголовного розыска Невского района. Просто он дежурил от руководства.

Перед тем как грохнуть вверх, майор прокричал тезке, мол, не валяй дурака – бросай винтовку, да ложись смирно на землю. В ответ другой Дмитрий зашел за свой «Форд» как за укрытие и ответил ему из ствола.

Пока подсчеты разные. По одним данным, майор полиции выстрелил на поражение семь раз, по другим – двенадцать. Во втором случае он должен был вставить новую обойму. По большому счету это честно, ведь другой Дима тоже несколько раз перезарядил свое четерехзарядное ружье. А бил и дробью, и пулями. По фотографиям видно, что полицейский не стал стрелять, будто в тире. Воропаев лупил от души. «Фонтанка» его понимает, и насчитала пять попаданий. Некоторые в грудь.

Когда упавшего втащили в его же «Фокус», к месту вновь подбежала Оксана. Но ее уже не подпустили. Не поняли, кто она, и посоветовали гражданочке удалиться. Тогда Оксана в невменяемом состоянии вернулась к дочери-инвалиду и теперь ждет, когда ее придут допрашивать.

Вряд ли она считает, что скоро к ней вернется муж. Сейчас он под конвоем, в реанимации.

Сам Дмитрий Лосев со псковщины, ветеран Первой чеченской войны. Служил срочную службу в 129-м гвардейском мотострелковом полку в Каменке (ныне 138-я бригада). В конце 1994-го подразделения Минобороны по указу президента Ельцина начали операцию в Чечне. 129-й полк шел в авангарде, участвовал в пятидневной битве за Ханкалу, после чего в Грозный вошли основные части Восточной группировки российских войск.

Лосев часто вспоминает службу. Это можно проследить по его странице в соцсети. Регулярно встречается с сослуживцами. Увлекается охотой, рыбалкой.

О том, что Следственный комитет возбудил уголовное дело по покушению на убийство двух и более лиц, а заодно по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов», и информировать глупо.

«Фонтанка» спросила о том, что это было, человека, кто дольше всего его знает.

– Это к психиатру, – устало ответила Оксана.

Евгений Вышенков,

Александр Ермаков,

«Фонтанка.ру»