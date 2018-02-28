Выбирая между влево и вправо на Т-образном перекрёстке водитель поехал прямо

Петербуржец не заметил как закончилась дорога вечером 28 февраля в Московском районе Петербурга. «Лексус» оказался крепче бетонного забора.

Иномарка оставила за собой дыру в бетонном заборе в том месте, где Люботинский проспект упирается в Заставскую улицу. По неясным причинам, из двух вариантов направления движения водитель выбрал третий, не самый очевидный, и поехал прямо.

Фотографии с места ДТП в соцсети выложили свидетели. Как сообщили «Фонтанке» в ГИБДД, автомобиль не только оказался крепче бетонного забора, но и сохранил жизнь водителю.