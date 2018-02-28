Двух человек у Володарского моста расстрелял ветеран Чеченской войны

Перестрелку с полицией на Октябрьской набережной инициировал участник боевых действий в Чечне. 42-летний Дмитрий Лосев срочником участвовал в битве за Ханкалу. «Фонтанке» стали известны уточненные детали инцидента.

По данным нашего издания, вечером 28 февраля Лосев нетрезвым возвращался домой на Народную улицу на автомобиле Ford C-Max. Под Володарским мостом на Октябрьской набережной он въехал в Volvo, выставил знак аварийной остановки и паузу до приезда гаишников использовал для звонка гражданской супруге. Ford принадлежит ей, к тому же была, кажется идея усадить ее за руль ввиду не совсем подходящего для управления транспортным средством состояния.

Супруга приехала, а Лосев, еще немного подождав сотрудников ДПС, пошел домой и вернулся с помповым ружьем Hatsan Escort Trio 12-го калибра с магазином на четыре патрона плюс один в стволе. Расстрелял Volvo, учинил перестрелку с подоспевшим на задержание полицейским.

Навыки владения оружием у Дмитрия Лосева, по данным «Фонтанки», давние. В декабре 1994 года, девятнадцатилетним срочником, он был переброшен в составе 129-го гвардейского мотострелкового полка в Чечню. Полк участвовал в пятидневной битве за Ханкалу, после чего в Грозный вошли основные части Восточной группировки войск ВС. По информации «Фонтанки», Лосев в Чечне получил ранение. Был представлен к наградам.

В настоящее время стрелок находится в больнице. Туда же, с огнестрельными ранениями, доставлены водитель и пассажир Volvo.

Как сообщает Следственный комитет, уголовное дело возбуждено по двум статьям – «Покушение на убийство» (105-я УК) и «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов» (317-я УК). Ведомство подтверждает, что подозреваемый находился в состоянии алкогольного опьянения.