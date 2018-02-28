Петербуржцы за сутки собрали 650 тысяч рублей для возвращения тела погибшей на Бали путешественницы

В Петербурге живо откликнулись на просьбу помочь с репатриацией тела 22-летней Кэрэн Татаренко, погибшей в Индонезии. За сутки собрано 650 тысяч рублей рублей.

Как сообщают вечером 28 февраля организаторы помощи семье Татаренко, требуемая для репатриации сумма перечислена неравнодушными петербуржцами на банковские счета родственников Кэрэн.

«Идет обработка документов и согласование процедуры с компанией, организующей репатриацию. Все данные относительно истории зачислений мы, как и обещали, опубликуем», – говорится в сообщении.

Ранее организаторы уточняли, что для возвращения тела необходимы 7 тысяч долларов (400 тысяч рублей). Собрать благодаря отзывчивости горожан получилось больше.

22-летняя Кэрэн Татаренко погибла 22 февраля на небольшом острове рядом с Бали, сорвавшись с двухсотметровой скалы.