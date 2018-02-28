Загитова отдаст подаренный БМВ родителям

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова рассказала, что подаренный за победу на Олимпиаде автомобиль она отдаст своим родителям. Об этом она рассказала журналистам 28 февраля.

"На машине будут ездить родители, а я буду учиться на права. Сейчас я рада, стараюсь не обращать внимание на армию поклонников. Думаю, что буду стремиться к другим высотам, есть еще чемпионат мира, можно стать двукратным олимпийским чемпионом. Я очень благодарна родителям, тренерам, они сделали большой вклад в эту победу", – рассказала она.

15-летняя Загитова в Пхёнчхане выиграла турнир фигуристок и стала серебряным призером в командных соревнованиях. За завоеванные награды ей подарили автомобиль BMW X6. Всего для олимпийцев подготовлено 26 машин BMW X6 – для Алины Загитовой и хоккеистов сборной России, 13 BMW X5 получили фигуристы и лыжники, завоевавшие бронзовые и серебряные медали.