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28.02.2018 22:37

Правительство РФ решило подзаработать на сигаретах и алкоголе

Правительство планирует повысить стоимость акцизных марок на импортные алкоголь и табачные изделия. Соответствующий проект постановления опубликован 28 февраля на едином портале раскрытия информации.

В пояснительной записке к документу говорится, что акцизные марки на табак составят 200 рублей за тысячу штук без учета НДС. В настоящий момент стоимость тысячи табачных акцизных марок составляет 150 рублей. Аналогично планируется повысить стоимость тысячи акцизных марок для маркировки алкоголя — с 1700 рублей за тысячу марок до 1850 рублей.

«Принятие и реализация проекта постановления не вызовут дополнительных расходов, покрываемых за счет средств федерального бюджета, и не приведут к сокращению доходной части федерального бюджета, а также не окажут влияния на достижение целей государственных программ Российской Федерации», — отмечается в документе.

Необходимость повышения стоимости акцизных марок в документе обусловлена высоким уровнем инфляции за предыдущие годы, ростом курса валют, ростом стоимости продукции естественных монополий и индексацией заработных плат россиян.

Согласно действующему законодательству, ставки акцизов не могут быть изменены до 1 июля 2018 года.


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