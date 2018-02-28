Пассажиров пустят в «Чижик» до 7 марта

С 1 марта начинается полноценная обкатка трамвая «Чижик» на сети Красногвардейского района Петербурга. Пассажиров он должен повезти до 7 числа.

Как сообщает 28 ноября пресс-служба концессионера – «Транспортной концессионной компании», строительные работы по I пусковому этапу проекта от Хасанской улицы до Ладожского вокзала завершены, идет пусконаладка. Ростехнадзор принял электрооборудование для обеспечения движения, уже начата обкатка трамвая без пассажиров. В ближайшее время концессионер должен получить заключение о соответствии и разрешение на ввод объекта эксплуатацию. Как только город примет сеть, «Чижик» сможет везти пассажиров, это должно произойти до 7 марта.

В январе вице-губернатор Игорь Албин говорил о том, что ««если 1 марта «Чижик» никуда не поедет, у города будет другой партнер в проекте». Ранее сроки запуска неоднократно переносили, хотя город рассчитывал получить трамвай еще в сентябре.