Пассажиров пустят в «Чижик» до 7 марта
С 1 марта начинается полноценная обкатка трамвая «Чижик» на сети Красногвардейского района Петербурга. Пассажиров он должен повезти до 7 числа.
Как сообщает 28 ноября пресс-служба концессионера – «Транспортной концессионной компании», строительные работы по I пусковому этапу проекта от Хасанской улицы до Ладожского вокзала завершены, идет пусконаладка. Ростехнадзор принял электрооборудование для обеспечения движения, уже начата обкатка трамвая без пассажиров. В ближайшее время концессионер должен получить заключение о соответствии и разрешение на ввод объекта эксплуатацию. Как только город примет сеть, «Чижик» сможет везти пассажиров, это должно произойти до 7 марта.
В январе вице-губернатор Игорь Албин говорил о том, что ««если 1 марта «Чижик» никуда не поедет, у города будет другой партнер в проекте». Ранее сроки запуска неоднократно переносили, хотя город рассчитывал получить трамвай еще в сентябре.
Справка:
Смольный подписал концессионное соглашение с Транспортной концессионной компанией в мае 2016 года. Инвестор должен реконструировать пути на правом берегу Невы и построить депо. Проект получил название «Чижик», как и модель трамвая, которая будет в нем использоваться. Первые два пусковых этапа сети пройдут от Ладожского вокзала до депо на Хасанской улице. Третий этап включает в себя движение по Наставников до Ириновского проспекта, четвертый — по Ириновскому и Рябовскому шоссе до Ржевки, а также по улице Потапова. Закончить проект целиком предполагается в IV квартале 2018 года.
Общий объем капитальных вложений – 6,5 млрд рублей, генподрядчик — ООО «ЛСР-Строй». Город со своей стороны уже совершил один инвестиционный платеж в 400 млн рублей, по факту работ должен добавить еще 930 млн рублей. Затем сеть передадут ТКК в концессию на 30 лет. Общие расходы на эксплуатацию и закупку трамваев (компании Stadler) оцениваются в 33 млрд рублей. ТКК исходит из того, что в течение 30 лет будет перевозить по 33,2 млн человек ежегодно. Если загрузка окажется меньше, город обязан выплатить субсидию за каждого несостоявшегося пассажира.