Стрельба у Володарского моста началась с телефонного звонка женщины

Автомобиль на правом берегу Невы расстрелял бойфренд попавшей в ДТП петербурженки. Она испуганно позвонила после незначительной аварии и пожаловалась на оппонентов. Супруг разрешил дорожную ситуацию ружьем.

Как стало известно «Фонтанке», вечером 28 февраля под Володарским мостом в плотном потоке Volkswagen Golf с женщиной за рулем въехал в Volvo, в котором сидели мужчины. Пострадавших в легком столкновении не было.

Мужчины предъявили претензию даме – ПДД на их стороне, но вот тон, кажется, они выбрали чуточку неверный. Женщина взяла трубку и набрал номер любимого, который ждал ее дома в шаге от места столкновения. По предварительным данным, в недолгом разговоре водительница успела обрисовать оппонентов как завидных агрессоров.

За свою женщину петербуржец пришел заступаться с дробовиком. Расстрелял Volvo с сидевшими в нем людьми и, считая инцидент исчерпанным, направился к дому.

Очевидцы вызвали полицию. Ближе всех к Володарскому находился замначальника отдела уголовного розыска УМВД Невского района Дмитрий Воропаев. Он сегодня на дежурстве, одет в форму, табельное оружие при себе.

Воропаев подомчал к месту стрельбы и предложил стрелку сдаться. Получил отказ, сделал предупредительный выстрел в воздух и увидел направленный на себя дробовик. Ждать пулю не стал и открыл огонь на поражение.

В больницу доставлены двое раненых из Volvo и стрелок. Работают уголовный розыск и Следственный комитет.