РФ рассказала в ООН о готовящихся провокациях с химоружием в Сирии

России известно о планируемых провокациях с использованием химического оружия, в которых потом будут обвинять правительство Сирии. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, сообщает «Интерфакс».

«Предупреждаем, мы знаем о готовящихся химических провокациях, чтобы выставить виновным Дамаск. Нам известно, какие совещания проводятся с этой целью, где они проходят и кто в них участвует», — сказал Небензя на заседании Совета Безопасности ООН.

О планируемых провокациях с химоружием 25 февраля предупредило российское министерство обороны. По данным ведомства, пять группировок боевиков в Восточной Гуте создали единый центр руководства.

27 февраля газета The New York Times со ссылкой на неопубликованный отчет экспертов ООН написала, что химическое оружие сирийскому правительству могла поставлять КНДР.