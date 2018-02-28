Facebook не обнаружил российской рекламы по Brexit

Эксперты Facebook не обнаружили активной рекламы из России, касающейся проведения референдума по Brexit, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на письмо представителя британского отделения компании Саймона Милнера 28 февраля.

Письмо было адресовано руководителю парламентского комитета по цифровой культуре, СМИ и спорту Дамиану Коллинзу.

«Следственная команда не нашла дополнительных и скоординированных связанных с Россией аккаунтов или страниц, поставляющих рекламу в Великобритании в рамках референдума по ЕС во время соответствующего периода, помимо минимальной активности, о которой мы сообщали ранее», — говорится в документе.

Ранее сообщалось, что Facebook расширит расследование влияния России на референдум по Brexit.