Под Володарским мостом расстреляли автомобиль, ранены трое

Неизвестный стрелял в лобовое стекло легкового автомобиля на Октябрьской набережной в Петербурге вечером 28 февраля.

В соцсети около девяти вечера попало видео, на котором запечатлён мужчина, стреляющий в лобовое стекло стоящей на проезжей части иномарки. На кадрах неизвестный стоит в метре от автомобиля, прицеливается и делает четыре выстрела из ружья.

По информации «Фонтанки», ситуацию спровоцировал дорожный конфликт. Прежде чем приехала полиция, стрелявший ранил двоих. Подоспевший на место экипаж ДПС предложил ему сдаться, а на отказ ответил стрельбой. Мужчина ранен, все трое находятся в больнице.