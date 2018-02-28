Небензя рассказал о призыве России к ООН

Постпред России при ООН Василий Небензя рассказал, что российская сторона обратилась к организации с призывом направить оценочную комиссию в сирийскую Ракку, сообщает РИА «Новости».

«Призываем ООН, даже настаиваем, чтобы ООН оперативно направила в Ракку оценочную миссию, а коалицию, де-факто контролирующую этот район, обеспечить для этого все необходимые условия», — заявил Небензя во время заседания Совбеза ООН по ситуации в Сирии.

Ранее в Минобороны России заявили о гуманитарной катастрофе в Ракке.