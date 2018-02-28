Глава Центрального района Хлутков и депутат Щербакова: счастливы вместе

Противостояние главы Центрального района, бывшего главы районного ФСБ Андрея Хлуткова и экс-главы и ныне депутата ЗакСа Марии Щербаковой закончено. Об этом «Фонтанке» 28 февраля сообщили осведомлённые источники, близкие к обеим сторонам.

Доказательством служат фотографии из общественной приёмной Щербаковой и кабинета Хлуткова. И там, и там на столах стоят идентичные совместные портреты депутата и чиновника.

Мария Щербакова подтвердила «Фонтанке» факт единения. «Все ради совместной работы на благо населения», – сообщила она. Глава района Хлутков заявил «Фонтанке», что обе ветви власти идут вместе.

Напомним, по слухам, разногласия между Марией Щербаковой и главой администрации Центрального района Андреем Хлутковым длились несколько месяцев. Депутат дважды жаловалась на то, что преемник не публикует в районной газете информацию о ее деятельности. Георгий Полтавченко отвечал, что чиновники не могут вмешиваться в редакционную политику СМИ. В это время шла речь о смене районного руководства «Единой России», которую возглавляет Щербакова

Спикер петербургского ЗакСа Вячеслав Макаров занимал сторону депутата, заявляя, что глава района проявляет излишнюю инициативу. Чиновник же в публичные дискуссии не вступал, в его пресс-службе заявляли, что Хлутков не собирается комментировать конфликт.

В конце 2017 года депутаты ЗакСа сформировали план проверок Контрольно-счетной палаты, в который вошли муниципалитеты Центрального района и районная администрация. В ближайшее время там должны начать работать аудиторы.