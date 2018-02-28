В Петербурге суд милостиво посадил неудачливых налетчиков на гособеспечение

В Петербурге арестованы подозреваемые в похищении человека. В погоне за часами и месячной зарплатой они наоставляли свои отпечатки и изображения.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, к вечеру 28 февраля вероятные участники преступления отправлены в следственный изолятор. Им, соответственно, предоставят бесплатное питание и проживание минимум до 21 апреля 2018 года.

В Смольнинский суд сегодня доставили шестерых. Абубакар Арсакаев, Магомед Хезриев, Руслан Атабеков, Руслан Асламбеков, Ибрагим Алиев и Турпала Ахмедханов, как считает следствие, 12 ноября 2017 года напали в ресторане ТРЦ «Галерея» на уроженца Узбекистана с целью наживы. Хотели 500 тысяч рублей, а получили крохи. Сняли с жертвы часы «Дизель» за 23 тысячи, отобрали телефон за 32 тысячи, ватагой подошли к банкомату и под камеру обналичили 23 тысячи рублей. 37 тысяч забрали из кармана. Знакомые потерпевшего наскребли еще 150 тысяч. Учитывая, что Следственный комитет официально заявлял о семи задержанных, к концу дня на каждого приходилось тысяч по тридцать навара. Почему следствие не довезло в суд седьмого задержанного, пока неясно. А дело возбуждено по двум особо тяжким статьям — похищение (статья 126 УК) и разбой (162 УК). Подозреваемым приписали еще хищение автомобиля за 1,1 млн рублей, но покататься они не успели.

В суде фигуранты запросили переводчика с чеченского языка. Личности их и биографии следствие устанавливало не без сложностей. Некоторые данные — например, о семейном положении — при допросах записывались исключительно со слов подозреваемых.